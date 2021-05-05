Президент Таджикистана отправил в отставку нескольких советников и глав районов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел кадровые перестановки в стране. Он отправил в отставку несколько глав районов и назначил новых.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел кадровые перестановки в стране. Он отправил в отставку несколько глав районов и назначил новых.

Сообщения об отставке ряда чиновников опубликовала пресс-служба президента Таджикистана. Рахмон освободил от должности начальника управления образования, культуры и информации исполнительного аппарата президента Таджикистана Файзали Идизоду в связи с его переходом на другую работу.

По информации пресс-службы, старший советник аппарата по вопросам социального развития и связям с общественностью Мухаммади Сафолзода покинул высокий пост в связи с выходом на пенсию.

Рахмон подписал указ об отставке председателя Нурабадского района Хасана Дустзоду, его кресло занял Додарджон Джобирзода. Рахмон также освободил от должности главу района Шамсиддин Почохона Зарифзоду. Ему на замену пришел Зафар Гулзода.