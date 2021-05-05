Вассерман: "российская версия" чехов рассыплется при первом столкновении с реальностью

Чешская сторона не планировала серьезно заниматься расследованием "дела Врбетице", потому что понимала: "российская версия" трещит по швам. Так заявил журналист Анатолий Вассерман.

Чешская сторона не планировала серьезно заниматься расследованием "дела Врбетице", потому что понимала: "российская версия" трещит по швам. Так заявил журналист Анатолий Вассерман.

Публицист прокомментировал предложение чешского генпрокурора Павла Земана прекратить разбирательства по взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, сообщило издание "ПолитРоссия".

Вассерман сравнил сложившуюся ситуацию с делом смерти сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, которое остановили в связи с отказом Москвы выдавать Британии подозреваемого. Тогда сотрудники британских следственных органов не стали вести допрос на территории России, потому что понимали неустойчивость собственной версии, утверждает журналист.

Та же история происходит с нынешними действиями Праги. Попытки Чехии связать российские спецслужбы с инцидентом во Вребтице не увенчались успехом. Именно поэтому власти республики не заинтересованы в дальнейшем расследовании дела. Они знают, что "российская версия" рассыплется при первом же столкновении с реальностью, уверен Вассерман.

В связи с этим лучшим выходом для Праги может служить заявление о прекращении дела по причине невозможности допросить подозреваемого, резюмировал журналист.

Ранее в пражском издании появилась информация о том, что вице-премьер Чехии Ян Гамачек намеревается обменять сведения о "деле Врбетице" на поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции. Политик назвал материал СМИ "лживым".