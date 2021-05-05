Меркель рассказала, что намерена делать после ухода с поста канцлера ФРГ

По словам немецкого политика, она хочет выспаться и погулять на природе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что после ухода с поста планирует выспаться и немного погулять на природе. Об этом немецкий политик рассказала на мероприятии, посвященном 76-летию освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

«Работа занимает все мое время, особенно в период пандемии коронавируса, поэтому мне абсолютно некогда думать о том, что я буду делать после [прекращения полномочий канцлера]. Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я потом хочу заниматься. Я буду рада этому, но пока что я с удовольствием делаю свою работу», — передает слова Меркель ТАСС.

Сентябрьские парламентские выборы в ФРГ пройдут без участия нынешней главы правительства фрау Меркель. Канцлер не раз говорила о том, что не намерена больше выдвигаться от правящей фракции ХДС/ХСС на высший государственный пост. Более того, Ангела Меркель подчеркивала, что уйдет из политики по окончании срока.

В конце 2018 года глава немецкого правительства оставила пост председателя партии ХДС, однако осталась канцлером.

В марте этого года «Христианско-демократический союз» проиграл земельные выборы в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Они стали первыми среди запланированных на 2021 год избирательных кампаний.

Пост канцлера Меркель занимает с 22 ноября 2005 года.