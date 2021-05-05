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16:49   5 Мая 2021
Спорт

Капитан сборной России Вадим Щипачев не полетит на ЧМ-2021

Капитан сборной России Вадим Щипачев не полетит на ЧМ-2021

Форвард Вадим Щипачев пропустит мировое хоккейное первенство, которое пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Нападающий московского "Динамо" Вадим Щипачев не поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Из-за повреждения верхней части тела форвард покинул расположение команды, сообщили в пресс-службе ФХР. Обязанности капитана сборной России на турнире в Латвии будет выполнять защитник Егор Яковлев.

На ЧМ-2021 подопечные Валерия Брагина выступят в группе A. Соперниками сборной России станут команды Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Действующим чемпионом мира по хоккею является Финляндия.

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