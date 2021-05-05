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16:48   5 Мая 2021
Общество

Российский актер Дмитрий Черных скончался в 58 лет

Российский актер Дмитрий Черных скончался в 58 лет

Актер театра и кино Дмитрий Черных скончался от последствий коронавируса в ночь на 4 мая в одной из больниц Москвы. Ему было 58 лет.

Печальную весть сообщил его коллега артист Виталий Скородумов. По предварительны данным, причиной смерти стали осложнения от коронавируса.

Актер проходил лечение от онкологии, что значительно ослабило его организм. Он умер в реанимационном отделении госпиталя.

Дмитрий Черных учился в Саратовском театральном училище имени Слонова. Он посвятил 15 лет своей жизни работе в Саратовском театре «Академия Театральных Художеств».

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