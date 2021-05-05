Хуснуллин заявил об обеспечении Крыма водой на ближайшее время

Республика Крым обеспечена водой на ближайшее время, однако уже сейчас необходимо искать ее дополнительные источники, заявил вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин.

Республика Крым обеспечена водой на ближайшее время, однако уже сейчас необходимо искать ее дополнительные источники, заявил вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин.

В данный момент того объема работы, которая выполняется на территории полуострова, достаточно, чтобы устранить проблему водоснабжения на ближайшие годы. Сейчас власти региона заняты проработкой еще нескольких вариантов по поиску воды, заявил журналистам вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин.

"Мы пока держим в плане, но еще не приняли окончательное решение по опреснительной установке. Это как крайний вариант. Она у нас тоже в программе есть. Если не будет хватать воды, будем точно использовать и эту систему", — добавил он.

Кроме того, по его словам, сегодня ключевым вопросом является снижение потерь в системе водоподачи. Дело в том, что большинство труб в регионе изношены на 90%.