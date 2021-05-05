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16:31   5 Мая 2021
Общество

Россияне смогут получать визы в Испанию с 12 мая

Россияне смогут получать визы в Испанию с 12 мая

Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу шенгенских виз россиянам с 12 мая. Такое сообщение появилось на сайте генконсульства страны.

Возможность получить документ пока не позволит россиянам посетить Испанию и другие страны Евросоюза, поскольку на их территории все еще действуют ограничения по нераспространению коронавируса, напомнили в генконсульстве.

Еврокомиссия предложила разрешить посещение ЕС путешественникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса одним из одобренных на этой территории препаратом. Российский "Спутник V" пока находится на стадии проверки европейским регулятором.

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#россия #испания #визы

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