16:31 5 Мая 2021Общество
Россияне смогут получать визы в Испанию с 12 мая
Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу шенгенских виз россиянам с 12 мая. Такое сообщение появилось на сайте генконсульства страны.
Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу шенгенских виз россиянам с 12 мая. Такое сообщение появилось на сайте генконсульства страны.
Возможность получить документ пока не позволит россиянам посетить Испанию и другие страны Евросоюза, поскольку на их территории все еще действуют ограничения по нераспространению коронавируса, напомнили в генконсульстве.
Еврокомиссия предложила разрешить посещение ЕС путешественникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса одним из одобренных на этой территории препаратом. Российский "Спутник V" пока находится на стадии проверки европейским регулятором.