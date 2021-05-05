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16:21   5 Мая 2021
Политика

Навыки Путина в немецком языке затмили кандидата в канцлеры Германии

Навыки Путина в немецком языке затмили кандидата в канцлеры Германии

Президент РФ Владимир Путин сумел удивить жителей Германии знанием немецкого языка, чего нельзя сказать о кандидате в канцлеры ФРГ Анналене Бербок.

В интернете появилась видеозапись с выступлением главы российского государства в бундестаге в 2001 году. Пользователи Сети решили сравнить знание немецкого языка Путина и кандидата в канцлеры Германии Анналены Бербок.

Аналитик Тимофей Борисов считает, что российскому лидеру удалось удивить немцев языковыми способностями, чего нельзя сказать о Бербок, которая постоянно делает ошибки.

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#путин #язык #германия

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