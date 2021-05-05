Турецкая полиция допросила участниц откровенной фотосессии на яхте

Любительницы обнаженных фотографий из Украины были отпущены после допроса, проведенного сотрудниками правоохранительных органов Турции.

Любительницы обнаженных фотографий из Украины были отпущены после допроса, проведенного сотрудниками правоохранительных органов Турции.

Украинки, которые устроили обнаженную фотосессию на палубе яхты у побережья города Гечек, были задержаны турецкой полицией. Они попали на видео, которое было снято пассажиром соседнего судна. Ролик просочился в Сеть и вызвал бурную реакцию у местных СМИ.

Стражи порядка допросили девушек в связи с непристойным поведением, после чего отпустили. Одна из участниц инцидента предостерегла других любителей пикантных кадров от подобных экспериментов в мусульманской стране и напомнила об аналогичном случае на балконе небоскреба в Дубае — тогда все закончилось депортацией девушек на родину.