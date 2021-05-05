Организатор «Бессмертного полка» Цунаева: Искренность с годами только крепнет

Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева рассказала об особенностях проведения акции в цифровом формате и о ее будущем.

«Бессмертный полк» в этом году 9 мая, как и год назад, вновь пройдет в онлайн-формате из-за ограничений в связи с коронавирусом. Однако на этот раз жители России увидят портреты своих родных и близких, земляков и соотечественников сразу в один день — 9 мая в 15:00 по местному времени. Организаторы онлайн-шествия учли все трудности прошлого года и решили провести для каждого субъекта РФ отдельную трансляцию.

О том, какие изменения ждут акцию «Бессмертный полк» в 2021 году и ближайшем будущем, почему интерес к ней не утихает и почему День Победы остается самым искренним праздником, корреспонденту «Политики Сегодня» рассказала сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

— 9 мая акция «Бессмертный полк» во второй раз пройдет дистанционно. С какими трудностями вы столкнулись в прошлом году?

— В прошлом году это все было вообще, собственно говоря, с колес: каким образом транслировать шествие, как технически все это сделать…

Мы даже столкнулись с необходимостью так называемой второй модерации: когда пришлось привлекать специалистов, которые могли бы оценить провокационные фото и изъять их из потока шествия «Бессмертный полк».

Некоторые россияне, сидевшие тогда на самоизоляции, столкнулись со сложностью, каким образом прикрепить фотографии родных.

— На основе первого опыта будут ли внесены какие-нибудь изменения в организацию онлайн-шествия?

— В этом году наши партнеры, которые занимались технической переработкой платформ, учли ряд моментов. Теперь, например, если вы загружаете фото ветерана через соцсети, то нет привязки к вашей аватарке. Некоторые люди зачастую ставят изображения, которые не слишком уместны в шествии.

Также сейчас совсем необязательно подавать несколько заявок, чтобы разместить фотографии родственников. Если вы хотите разместить в шествии сразу несколько человек, то это все можно сделать в рамках одной заявки — до 15 человек. Это тоже важно, потому что в прошлом году были такие активисты, которые не только свою семью размещали, но и своих земляков. Я сама модерировала этот процесс и видела, как женщина, работавшая в одной из сельских библиотек, разместила всех своих земляков, которых нашла.

Кроме того, есть возможность сделать ретушь фотографии, например, какой-то залом поправить и так далее.

И еще мы решили в этом году, с учетом того, что все-таки само шествие — это, прежде всего, 9 Мая, разделить потоки «Бессмертного полка». Шествие будет транслироваться именно 9 числа с 15:00 по местному времени по всей стране. Это не будет тем единым большим потоком, который длился в прошлом году до 20 мая. Конечно, сам накал праздничный к концу мая ушел. Кому-то, может, было обидно, что не их близких показали 9 мая. Поэтому все эти вещи мы переработали.

— В прошлом году участниками акции стали более трех миллионов россиян, при этом саму трансляцию, о которой вы упомянули, за все 20 дней просмотрели около 25 млн человек. Сколько участников ожидается на этот раз?

— Цифры я озвучивать не уполномочена, да и планов мы тоже не строили. Несмотря на то, что, как и в прошлом году, шествие запланировано в онлайн-формате, все равно остается много всяких нюансов.

Мы готовы к любому количеству заявок, но в этом году «Бессмертный полк» будет и в традиционном формате [24 июня — прим. ред.] с соблюдением антиковидных ограничений. Это уже больше [участников], чем в прошлом. Тема ветеранов и «Бессмертного полка» будет звучать в разных форматах.

Не будем забывать, что возможность принять участие есть и у иностранных граждан — наших соотечественников за рубежом. Этим они активно пользуются.

— И тем не менее, можно ли говорить о том, что интерес россиян к «Бессмертному полку» не только не угасает, но и с каждым годом увеличивается?

— Не угасает. Я бы сказала, что даже в какой-то степени интерес стал более глубоким. С прошлого года многие люди — судя по той немногочисленной обратной связи, которая у меня в есть доступе, — доработали и уточнили биографии своих родственников, кто-то поискал более удачную фотографию, чем она была в прошлый раз.

Интерес, безусловно, не теряется. И вот это восприятие победы через семейную историю, через своих земляков, по-прежнему, очень актуально.

— В 2015 году один из основателей движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков в интервью заявил, что, начиная с нулевых, из праздника Дня Победы исчезли чистота и искренность. Одной из главных задач подобной акции стало намерение «снова сделать День Победы» живым. Согласны ли вы с этим утверждением? На ваш взгляд, за последние годы удалось ли всем причастным к данному проекту это исправить?

— Если у Сергея Лапенкова сложилось впечатление, что искренность ушла, то это его личное мнение. Я, как человек, который много лет занимается поисковой работой, сохранением памяти и помощью гражданам в установлении судеб, могу сказать, что никогда эта искренность не уходила.

Да, есть официальная часть праздника, к которой мы привыкли с 1945 года. Это военный парад. Официальная часть праздника. С официальными ритуалами, с участием нашей армии. Так было всегда. И всегда — это личная история и личный праздник.

Если говорить об основателях акции, то, безусловно, вклад Сергея и его сподвижников неумолим. Начать с того, что именно они придумали само название «Бессмертный полк». Но хочу напомнить, что с 2007 года, например, в Тюмени был так называемый «Парад победителей», который по виду и формату представлял собой в общем-то тот же самый «Бессмертный полк».

Один из сопредседателей нашего движения — Геннадий Кириллович Иванов — начал развивать эту историю в Тюмени после того, как перед 9 Мая ему приснился — как мы шутим — вещий сон. Во сне он увидел своих горожан на площади с портретами и уже 9 числа пошел вместе своими друзьями с этими портретами. Через несколько лет после в нескольких городах использовался такой формат.

Поэтому здесь мы говорим о том, что у «Бессмертного полка» было много людей, стоявших у истоков, формировавших дух этой традиции, помогавших стать акции всенародной. Каков был вклад Василия Семеновича Ланового в популяризацию самой идеи — того, что мы должны семьями вспоминать 9 мая и в этот день говорить больше о семье, показывать фотографии.

Повторюсь, мое глубокое убеждение в том, что искренность в нашем празднике была всегда, потому что для граждан нашей страны День Победы — это всегда праздник, связанный с историей конкретной семьи, конкретных людей.

— Если говорить о будущем «Бессмертного полка», то каким вы видите перспективы памятного шествия и конкретно вашей организации?

— Мы выступаем как организация, которая, прежде всего, занимается популяризацией этого события, а на само 9 мая курирует технические вопросы. Поскольку это массовое мероприятие, то на нем необходимо согласование и безопасность.

Для себя мы видим задачи продолжать это дело и всячески его распространять. Но мы также очень рассчитываем, что сама идея и дух «Бессмертного полка» будут подхвачены или, как минимум, сохранится самое основное: семья с портретами своих близких будет выходить 9 мая на такое праздничное шествие, плечом к плечу.

Думаю, что также останется онлайн-формат в разных вариациях, поскольку он уместен с учетом того, что информационная жизнь у нас сейчас достаточно активная и сама страна очень большая. Всегда есть интерес к таким формам.

Кроме того, будут возникать и дополнительные мероприятия, потому что всегда найдутся конкретные истории региона, конкретные традиции. Например, в будущем будет побольше говориться о тружениках тыла, тем более, что у нас появились города трудовой доблести.

Семьи растут, поколения меняются, и наша задача — сохранить это движение, это шествие, которое выросло из народа.