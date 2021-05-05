В Чехии рассказали о готовности России к заявлениям Праги о Врбетице

Россия была готова к заявлениям Праги об инциденте, произошедшем во Врбетице. Такое мнение выразил глава военной разведки Чехии Ян Бероун.

Россия была готова к заявлениям Праги об инциденте, произошедшем во Врбетице. Такое мнение выразил глава военной разведки Чехии Ян Бероун.

По его словам, в РФ заранее знали о наличии у Праги "доказательств" по делу о ситуации во Врбетице. Бероун утверждает, что в России поставили под сомнение чешскую версию по поводу Врбетицы якобы еще до того, как премьер Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек рассказали об этом инциденте 17 апреля в СМИ.