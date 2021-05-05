Mellstroy принес извинения перед избитой на стриме девушкой

Блогер Mellstroy (Андрей Бурим) после слушания в Пресненском суде по делу об избиении пообщался с журналистами. В интервью он извинился перед моделью, пострадавшей от его рук.

Блогер Mellstroy (Андрей Бурим) после слушания в Пресненском суде по делу об избиении пообщался с журналистами. В интервью он извинился перед моделью, пострадавшей от его рук.

По мнению блогера, он просто перешел дорогу в неположенном месте. Со слов Mellstroy, речь идет о том, что он не стал выплачивать девушке 10 млн рублей, потому что для него "это слишком маленькая сумма". Позже Бурим заявил, что не считает произошедшее избиением.

"Это было не избиение. Сотрясение мозга, о котором она говорила, — это только слова", — сказал блогер.

Уголовное дело в отношении Mellstroy завели в октябре 2020 года после инцидента с избиением девушки. Бурим тогда схватил потерпевшую за шею во время стрима и ударил головой об стол несколько раз. У модели диагностировали травмы, после этого она написала заявление в полицию.