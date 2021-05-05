Меган Маркл написала детскую книгу и готовится к ее публикации

Супруга принца Гарри написала первую книгу для детей, которую посвятила связи отца и сына. Произведение будет опубликовано в начале июня.

Супруга принца Гарри написала первую книгу для детей, которую посвятила связи отца и сына. Произведение будет опубликовано в начале июня.

Маркл начала книгу под названием "Скамейка" со стихотворения, которое она написала для принца Гарри ко Дню отца через месяц после рождения их первенца Арчи. Малышу 6 мая исполнится два года и уже летом 2021 года он станет старшем ребенком в семье — герцогиня Сассекская скоро родит дочь.

Первое детское произведение Меган Маркл будет опубликовано 8 июня 2021 года. По данным портала Афиша Daily, иллюстрации к рассказу создал художник Кристиан Робинсон. Он же первым показал в собственном Instagram-аккаунте обложку будущего тома. Жена принца Гарри сообщила, что осталась довольна изображениями для книги, так как они передают читателю любовь.