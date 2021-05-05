Тюменские власти отреагировали на видео с засохшим пряником для ветерана

Сувенирные пряники, врученные тюменским ветеранам, соответствуют срокам годности, заявили в пресс-службе департамента социального развития региона.

Сувенирные пряники, врученные тюменским ветеранам, соответствуют срокам годности, заявили в пресс-службе департамента социального развития региона.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как родственница ветерана пытается разломать пряник из подарочного набора. Однако изделие, как показано на ролике, оказалось слишком жестким. В результате от пряника отвалились лишь несколько кусочков.

"Состав продуктового набора ежегодно формируется с учетом пожеланий самих ветеранов и согласовывается областным советом ветеранов войны и труда. Аналогичные пряники ишимского производителя входили в состав подарка и в прошлом году, нареканий со стороны ветеранов и их родных не поступало", — пояснили представители тюменской власти, следует из публикации на сайте 360tv.ru.

Пряник "Ишимский сувенирный с фруктовой начинкой" — это не отдельный подарок. Он входит в специальный набор. В этом году такие подарки выдавали ветеранам в течение апреля. Срок годности товаров не нарушен. Сейчас ответственные службы проверяют размещенную информацию о засохшем прянике.