Команды РПЛ почтят минутой молчания память погибших в годы ВОВ

Матчи предпоследнего тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания. Игроки почтят память жертв Великой Отечественной войны.

Матчи предпоследнего тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания. Игроки почтят память жертв Великой Отечественной войны.

Пресс-служба РПЛ сообщила, что 29-й тур будет посвящен Дню Победы. Представители организации проинформировали, что матчи начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Встречи состоятся с 7 по 10 мая, при этом 9 мая не будет игровым днем.

В прошлом туре РПЛ петербургский "Зенит" досрочно защитил чемпионский титул. Команда Сергея Семака одержала разгромную победу над столичным "Локомотивом". Кроме того, футбольный клуб "Тамбов", о финансовых проблемах которого стало известно в зимнем межсезонье, потерял теоретические шансы на сохранение путевки в РПЛ.