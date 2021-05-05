Президент Болгарии сообщил о планах распустить парламент страны

Президент Болгарии Румен Радев заявил о намерении распустить парламент страны. Глава государства планирует провести новые парламентские выборы 11 июля.

Президент Болгарии Румен Радев заявил о намерении распустить парламент страны. Глава государства планирует провести новые парламентские выборы 11 июля.

Слова лидера европейской страны привело Болгарское национальное радио. Радев принял решение о роспуске парламента после того, как политическая партия "БСП за Болгарию" отказалась от участия в формировании правительства по итогам прошедших 4 апреля выборов.

"Я высоко ценю решение БСП не возглавлять экспертное программное правительство, потому что Болгарии нужна волевая политическая альтернатива, которую, к сожалению, нынешний парламент не смог ее произвести", — сказал Радев.

Он отметил, что если в ходе досрочных выборов страна не сможет сформировать правительство, это грозит политическим и конституционным кризисом.