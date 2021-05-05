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14:49   5 Мая 2021
Происшествия

Террористы взорвали два нефтяных месторождения в Ираке

Террористы взорвали два нефтяных месторождения в Ираке

Злоумышленники атаковали две нефтяные скважины в Ираке. Объекты находятся вблизи города Киркука.

Преступники использовали взрывные устройства, после их детонации начался пожар. На одной скважине удалось оперативно потушить огонь, сообщает Reuters.

Отмечается, что атака не отразилась на нефтедобыче и не нанесла значительного материального урона. В результате террористического акта погибли и получили ранения несколько сотрудников полиции и службы безопасности.

Власти Ирака осудили преступления и подчеркнули, что приложат все усилия для обеспечения бесперебойной работы нефтяного сектора.

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#ирак #нефть #скважина

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