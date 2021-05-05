Президент Киргизии назначил Марипова председателем кабинета министров

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении нового председателя кабинета министров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении нового председателя кабинета министров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно полученной информации, соответствующую должность занял Улукбек Марипов. Также президент республики назначил Артема Новикова на пост первого заместителя председателя кабинета министров.

Ранее сообщалось, что Садыр Жапаров подписал новую редакцию Конституции Киргизии. Торжественная церемония состоялась в резиденции "Ала-Арча".