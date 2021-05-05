Королевский биограф объяснил отсутствие связи между детьми принцев Уильяма и Гарри

Главный редактор журнала Majesty и королевский автор Ингрид Сьюард объяснила, что детям принца Гарри и его брата Уильяма не так важна привязанность в юном возрасте.

Главный редактор журнала Majesty и королевский автор Ингрид Сьюард объяснила, что детям принца Гарри и его брата Уильяма не так важна привязанность в юном возрасте.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей и переехали в США в 2020 году. После этого они практически оборвали связь со своей семьей из-за большого расстояния, а также лишили своего сына возможности общаться с двоюродными браться и сестрой. Сын Гарри — Арчи — и его племянники принц Джордж, Луи и принцесса Шарлотта потеряли связь. По словам Ингрид Сьюард, сын Гарри и дети его брата Уильяма не нуждаются в "детских узах".

"Сейчас у них может не быть детской привязанности, потому что она им попросту не нужна. Но они оценят Арчи, как друга, гораздо позже", — цитирует слова королевского биографа Express.

Сьюард добавила, что мать принцев Диана вероятно хотела бы, чтобы ее внуки дружили. Она не понаслышке знала как тяжело сформировать дружеские отношения вне семьи, поскольку людям трудно доверять.