Украина построила 100 километров металлического забора на границе с РФ

По распоряжению руководства Украины в рамках реализации проекта "Стена" построено 100 километров металлического забора и 400 км противотанковых рвов вдоль границы с РФ.

По распоряжению руководства Украины в рамках реализации проекта "Стена" построено 100 километров металлического забора и 400 км противотанковых рвов вдоль границы с РФ.

Об этом заявил в интервью изданию РБК-Украина руководитель государственной пограничной службы страны Сергей Дейнеко.

"За все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги… и 100 км металлического забора", — подчеркнул Дейнеко.

По его словам, проектную стоимость "Стены" за время ее реализации удалось существенно уменьшить, в валютном выражении экономия составила 53 миллиона долларов. При этом 80% от актуальной стоимости проекта в 90 миллионов долларов уже потрачены, отметил Дейнеко.