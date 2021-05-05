Петербуржцы увидят выставку художника Александра Траугота в мае

Экспозиция в галерее Molbert продлится с 5 по 16 мая.

Выставка художника Александра Траугота, последнего представителя знаменитой петербургской династии, пройдет в галерее Molbert с 5 по 16 мая. Жители города впервые увидят оригинальные иллюстрации к книге «Нью-Йоркская рапсодия: гений и слава Джорджа Гершвина». В экспозицию также вошли эскизы, коллажи и оригинальные рисунки.

Александр Траугот — художник и мастер книги, неотъемлемая часть творческого союза Г. А. В. Траугот (инициалы художников Георгия и его сыновей Александра и Валерия Трауготов). Вместе с отцом и братом Александр работал в области книжной иллюстрации, ими были оформлены книги Андерсена, Перро, Гофмана, братьев Гримм и многие другие.

Вход на выставку свободный. Также зрители смогут познакомиться с творчеством семьи Траугот на выставке «Лица и Лики», которая сейчас проходит в галерее «Ленинград центра». Проект подготовлен совместно с галерей Molbert.

В экспозицию вошло более 50 произведений двух поколений династии Траугот, а также керамические скульптуры французской художницы Элизабет де Треал де Кинси-Трауготт, супруги Александра.