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14:18   5 Мая 2021
Политика

Президент Бердымухамедов дал указания по развитию сельского хозяйства в Туркменистане

Президент Бердымухамедов дал указания по развитию сельского хозяйства в Туркменистане

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с работой акционерного общества открытого типа "Miwe" в рамках рабочей поездки в Ахалский велаят.

Глава государства уделяет особое внимание использованию водных ресурсов в сельском хозяйстве. Лидер Туркменистана выступает за применение передовых технологий, которые соответствуют экологическим критериям и принципам бережного отношения к воде.

Гурбангулы Бердымухамедов призвал специалистов бережно относится к живительной влаге и контролировать процесс поступления воды на поля. Для этого необходимо продолжить строительство новых объектов инфраструктуры. Президент дал экспертам ряд важных указаний по организации полива, чтобы яблоки, помидоры и орехилучше росли.

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#сельское хозяйство #туркменистан #бердымухамедов

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