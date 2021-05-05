Перечислены нарушения, за которые российские дачники могут получить штраф

Распространенные ошибки на дачах грозят россиянам вполне ощутимыми штрафами, напомнил генеральный директор юридической компании Алексей Петропольский.

Распространенные ошибки на дачах грозят россиянам вполне ощутимыми штрафами, напомнил генеральный директор юридической компании Алексей Петропольский.

Закапывание неразлагаемых отходов может обойтись дачникам от 1 до 2 тыс. рублей, так как делать это запрещено законом. Реальный срок могут получить граждане, срубившие дерево без специального разрешения. Поэтому дачникам не стоит ходить в соседний лес с пилой, отметил юрист. Рекомендуется ответственно подойти к перерасходу воды, так как в РФ нельзя выкачивать более 100 кубометров жидкости без лицензии.

Установка глухих заборов рядом с деревьями также считается одним из частых нарушений. Слишком высокое ограждение возводить тоже не следует. Граждане могут получить реальный штраф за сорняк на участке — борщевик Сосновского, говорится на сайте 360tv.ru.