Фонтан горячей воды забил на Большой Морской улице в Петербурге

Гигантская струя горячей воды вырвалась из-под земли прямо в центре города. Экстренные службы выясняют, что стало причиной ЧП.

Гигантская струя горячей воды вырвалась из-под земли прямо в центре города. Экстренные службы выясняют, что стало причиной ЧП.

Жители Петербурга сообщили в службу МЧС о том, что в центре города неподалеку от Большой Морской улицы забил гейзер. Очевидцы засняли произошедшее на видео и выложили в Сеть. Кадры с места событий появились в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте". На них можно рассмотреть, что мощный поток воды взмыл на высоту трехметрового дома. Движение по этому участку дороги пока ограничено.

На место происшествия отправился наряд специалистов, чтобы устранить неполадку. О пострадавших в результате ЧП информации не поступало.