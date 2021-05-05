Канцлер Австрии призвал ЕМА принять решение о регистрации "Спутника V"

Европейское медицинское агентство как можно быстрее должно принять решение о регистрации вакцины "Спутник V", заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Европейское медицинское агентство как можно быстрее должно принять решение о регистрации вакцины "Спутник V", заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Медицинское ведомство должно ускорить процесс принятия решения о возможности применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Такое заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он подчеркнул, что страна начнет активное использование данного препарата только после его регистрации европейским регулятором.

"В связи с тем, что нет регистрации ЕМА, нет и поставок. Потому что ни Россия не заинтересована в том, чтобы у нас лежали желанные дозы вакцины, ни нам это не принесет пользы, если дозы вакцины будут поставлены, но мы их не используем", — цитирует его ТАСС.

Летом 2020 года российский минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработали на базе центра имени Гамалеи. Впоследствии ее назвали "Спутник V". На сегодня в РФ есть еще два препарата от COVID-19 — вакцина "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".