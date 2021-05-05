Российский ЦУП исправил проблему с высокой температурой на модуле МКС "Звезда"

Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) отрегулировали температуру в российском модуле на Международной космической станции (МКС).

Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) отрегулировали температуру в российском модуле на Международной космической станции (МКС).

Российский космонавт Олег Новицкий накануне сообщил, что в сегменте МКС "Звезда" ощущается повышение температуры до 26 градусов Цельсия. Внутри модуля становится жарко, почти как летом на пляже, обратил внимание он. Людям приходится снимать с себя одежду, чтобы находиться внутри. Записи переговоров экипажа с Землей транслируются NASA.

Утром 5 мая сотрудник ЦУП передала космонавтам, что специалисты произвели калибровку уровня температуры внутри модуля. Новицкий поблагодарил за оказанную помощь и пошутил о своевременности настройки, ведь в комплект одежды не входят купальники.

На МКС сейчас работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Шейн Кимброу, Меган Макартур, Марк Ванде Хай, представитель Франции Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосиде.