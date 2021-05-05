Надзорный орган минобороны США проверит работу Пентагона с информацией об НЛО

Специальная комиссия Министерства обороны США изучит детали обработки ведомством сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО).

Специальная комиссия Министерства обороны США изучит детали обработки ведомством сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО).

Об этом говорится в записке представителя Пентагона на сайте американского военного ведомства.

Помощник генерального инспектора по вопросам надзора и по проведению оценок в сфере космоса, разведки и инженерии Рэндольф Стоун отмечает, что основной целью этой оценки является определение степени, в которой минобороны принимало действия по вопросам НЛО.

"Мы можем пересмотреть цель по мере проведения оценки", — подчеркивает Стоун.

Согласно информации, проверка может начаться в мае текущего года и пройдет в ряде структур американского военного ведомства.

По данным канала CNN, в августе 2020 года Министерство обороны США решило создать рабочую группу по изучению НЛО. Задача группы — выявить, проанализировать и составить каталоги НЛО, которые могут потенциально представлять угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.