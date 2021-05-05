Роспотребнадзор дал подробную инструкцию по мытью рук на фоне пандемии

Регулярное мытье рук помогает предотвратить заражение инфекциями, особенно в период пандемии коронавируса, рассказали сотрудники Роспотребнадзора.

Регулярное мытье рук помогает предотвратить заражение инфекциями, особенно в период пандемии коронавируса, рассказали сотрудники Роспотребнадзора.

Всемирный день гигиены рук отмечается 5 мая. Некоторые рекомендации помогут осуществлять, казалось бы, легкую процедуру эффективнее. Крайне важно мыть руки с мылом не менее 40–60 секунд. Также можно использовать кожные антисептики или очищающие влажные салфетки. Данная мера позволит снизить уровень кишечных недугов более чем на 40%, а респираторных инфекций — на 25%, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На фоне пандемии COVID-19 соблюдение личной гигиены и социальной дистанции являются особенно необходимыми. Гражданам рекомендуется помнить о правилах безопасности, разработанных сотрудниками Роспотребнадзора, Минздрава и оперативного штаба по борьбе с COVID-19, чтобы защитить себя от заражения инфекцией, говорится на сайте 360tv.ru.