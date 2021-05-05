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13:15   5 Мая 2021
Общество

Роспотребнадзор дал подробную инструкцию по мытью рук на фоне пандемии

Роспотребнадзор дал подробную инструкцию по мытью рук на фоне пандемии

Регулярное мытье рук помогает предотвратить заражение инфекциями, особенно в период пандемии коронавируса, рассказали сотрудники Роспотребнадзора.

Всемирный день гигиены рук отмечается 5 мая. Некоторые рекомендации помогут осуществлять, казалось бы, легкую процедуру эффективнее. Крайне важно мыть руки с мылом не менее 40–60 секунд. Также можно использовать кожные антисептики или очищающие влажные салфетки. Данная мера позволит снизить уровень кишечных недугов более чем на 40%, а респираторных инфекций — на 25%, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На фоне пандемии COVID-19 соблюдение личной гигиены и социальной дистанции являются особенно необходимыми. Гражданам рекомендуется помнить о правилах безопасности, разработанных сотрудниками Роспотребнадзора, Минздрава и оперативного штаба по борьбе с COVID-19, чтобы защитить себя от заражения инфекцией, говорится на сайте 360tv.ru.

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#роспотребнадзор #гигиена #коронавирус

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