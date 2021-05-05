Россия и Египет проведут мероприятия в рамках Года гуманитарного сотрудничества

Египет и Россия запустили перекрестный Год гуманитарного сотрудничества. В рамках инициативы пройдет около 200 мероприятий на территории обеих стран.

Египет и Россия запустили перекрестный Год гуманитарного сотрудничества. В рамках инициативы пройдет около 200 мероприятий на территории обеих стран.

Стороны подписали документы о гуманитарном сотрудничестве между Москвой и Каиром 4 мая. Торжественное мероприятие состоялось в посольстве Египта в РФ. С российской стороны документ подписала замминистра культуры Ольга Ярилова.

"Это знаковое событие в истории отношений наших стран", — сказал посол Египта Ихаб Наср.

По его словам, 2021 год стал знаковым для двух стран. Диппредставитель напомнил, что в январе текущего года вступил в силу Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Кроме того, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин договорились о возобновлении авиасообщения между странами.