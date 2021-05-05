Нарышкин напомнил об освобождении Словакии бойцами Красной армии

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин принял участие в церемонии передачи частицы московского Вечного огня представителям Словакии.

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин принял участие в церемонии передачи частицы московского Вечного огня представителям Словакии.

Об этом сообщает РИА Новости, цитируя высказывание председателя Российского исторического общества в связи с данным событием.

"У нас в России хорошо помнят о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции, о героизме словацких патриотов — участников антифашистского сопротивления, участников словацкого национального восстания", — заявил Нарышкин.

Директор СВР напомнил, что в ходе упорных боев с фашистскими захватчиками за освобождение Словакии погибло около 17 тысяч бойцов Красной армии, похороненных в этой европейской стране.