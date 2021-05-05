Ленинский суд отправил под домашний арест водителя микроавтобуса после аварии, в которой погибли пять юных баскетболисток. Смертельное ДТП произошло 30 апреля.

Ленинский суд отправил под домашний арест водителя микроавтобуса после аварии, в которой погибли пять юных баскетболисток. Смертельное ДТП произошло 30 апреля.

Мужчина пробудет под домашним арестом до 30 июня 2021 года. Он обвиняется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает ФАН.

Во время заседания выяснилось, что микроавтобус, на котором спортсменок везли из Волгограда в Черкесск, не предназначался для групповой поездки детей. Поездку также не согласовали с ГИБДД. Водитель заявил, что виновником ДТП он себя не считает, так как не нарушал правила дорожного движения, а транспорт был исправен.

Напомним, в аварии погибли пять девочек-баскетболисток СШОР №2 Волгограда. Полиция задержала водителя микроавтобуса, который является родственником одной из спортсменок.