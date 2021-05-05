«Красивый гений»: Понасенков поздравил Францию с 200-летием смерти Наполеона

Историк-франковед Евгений Понасенков объяснил, почему гибель императора и полководца можно считать трагедией для Франции.

В паре тысяч километров к западу от намибийского побережья Африки расположился небольшой клочок земли, названный Островом Святой Елены. Почти полностью он принадлежит Великобритании, за исключением небольшого участка в несколько сотен квадратных метров. Здесь, на территории скромного по меркам XVIII века поместья, ровно 200 лет назад скончался французский император, легендарный реформатор и полководец Наполеон Бонапарт.

В эпоху, когда европейские страны занимаются откровенным пересмотром истории, фигуру революционера даже на родине предпочитают обходить стороной. В честь Наполеона не устраивают пышных торжеств и гуляний, хотя нынешняя Франция по сей день живет по принципам Гражданского кодекса (законодательного акта, написанного и принятого императором в начале XIX века) и системе префектур, сформированной при Наполеоне.

Там, где раньше видели «спасение» республики от коррупции и внешних угроз, теперь присматриваются к милитаристской политике полководца, его отношению к женщинам и рабству. Действительно, многие законные акты, принятые Бонапартом в XIX веке, в нынешней повестке имели бы эффект информационной «бомбы» со знаком минус.

К примеру, благодаря императору Франция стала единственной страной в мире, где рабство принимали дважды. После Великой французской революции во всех колониях практика эксплуатации человеческого труда была отмена, однако в 1802 году Наполеон возродил рабский труд.

Его пренебрежительное отношение к слабому полу было и вовсе прописано на законодательном уровне. Красной нитью через весь наполеоновский Гражданский кодекс шла мысль о том, что во главу угла всегда должны ставиться патриархальные устои, а общегосударственное «равенство людей» не распространяется на женщин.

Масштабные протесты Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.), начавшиеся после смерти уголовника и рецидивиста Джорджа Флойда в США, не могли обойти стороной и Францию. Под знаменами BLM собрались не только афроамериканцы, но и ущемленные представительницы фем-движения, которые всерьез требовали снести один из немногочисленных памятников Наполеону и возвести на его месте статую Жизель Халими – современной феминистке и юристу.

Сторонники правой политической повестки вспоминают совсем другие стороны жизни легендарного французского императора. Для них Бонапарт – человек, который в начале XIX века спас страну от полнейшего экономического краха (пришедший к власти император снизил инфляцию с 10000% до 6%), а его армия одержала несколько блестящих побед (Аустерлиц, Наполеоновская кампания).

Без ложки дегтя, впрочем, не обошлось и здесь. В 1812 году полководец совершил ошибку, решив бросить вызов военному гению Михаила Кутузова.

Наступление французских войск, бодро начавшееся летом того года, уперлось в русскую зиму и просторы Бородинского поля: с октября по декабрь изнуренные легионы Наполеона позорно бежали на родину.

Ни потери военачальника при Бородинском сражении, ни разгром при Ватерлоо не смущают известного историка, режиссера и франковеда Евгения Понасенкова. Эксперт убежден, что французский император жив и сейчас. Если не в залах Елисейского дворца, то в исторических монографиях, культуре и искусстве.

«История все расставляет на свои места – и сегодня Наполеон владеет миром: его образ приобрел масштаб античного мифа, его бюсты украшают дворцы, музеи, апартаменты достойных людей, стихи о нем есть в сборниках практически всех великих поэтов, включенных в школьную программу, фильмы, сериалы, марки, продукты – везде отразилось его имя», — рассуждает Понасенков.

Историк уверен, что по личному отношению человека к Наполеону вполне можно судить о его культурном бэкграунде и уровне интеллекта. Самого императора Евгений Понасенков называет «чудом природы», «красивым гением» и «кометой», которая «озарила этот блеклый мир».

«Важнее десятков великих победных сражений, важнее даже Гражданского кодекса, по которому живет, а вернее, доживает Европа – тот образ, который создал этот юноша с острова с античным профилем и страстью в спокойном взоре. <…> По отношению к Наполеону можно легко определять сущность человека: его любят люди достойные, образованные, искренние, талантливые, успешные – и ненавидят ущербные неудачники, чернь, уроды внешние и внутренние. Все просто и очевидно», — делает вывод франковед.

Ранее Евгений Понасенков уже выступал с критикой французского правительства на страницах «Политики Сегодня». Так, историк осудил бездействие президента Эмманюэля Макрона по отношению к цыганам.