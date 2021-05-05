Евстафьев: обвиняя Россию, чехи сами выстрелили себе в ногу

Вся история с непрозрачной схемой хранения оружия и боеприпасов, принадлежащих частным компаниям, на складах в Чехии вызвала слишком много вопросов и показала, что восточноевропейские элиты при определенных условиях способны на любой идиотизм.

Вся эта история с крайне непрозрачной схемой хранения оружия и боеприпасов, принадлежащих частным компаниям, на складах в Чехии вызвала слишком много вопросов и показала, что восточноевропейские элиты при определенных условиях способны на любой идиотизм.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев, комментируя скандал вокруг чешских обвинений в адрес РФ во взрывах на оружейных складах во Врбетице в 2014 году.

На днях чешская оппозиция заявила, что вице-премьер Ян Гамачек должен уйти в отставку. Такое требование оппозиция выдвинула после публикации в СМИ информации о том, что Гамачек якобы еще до обвинений России в причастности ко взрывам на оружейных складах, пытался договориться с Москвой.

Как сообщило, ссылаясь на собственные источники, издание Seznam Zprávy вице-премьер Гамачек собирался в середине апреля посетить Москву и согласовать с российским руководством проведение в Праге российско-американского саммита на высшем уровне, и договориться о бесплатных доставках вакцины от коронавируса «Спутник V». Взамен власти Чехии обещали не обвинять Россию во взрывах семилетней давности.

Подобными действиями Ян Гамачек мог поставить под угрозу безопасность страны, пишет в своем микроблоге Twitter лидер главной оппозиционной силы Чехии – Гражданской демократической партии – Ян Фиал.

Несмотря на то, что сам Гамачек опровергает информацию, опубликованную в газете и называет все сказанное там ложью, Фиал настаивает на том, что вице-премьер должен подать в отставку.

Одновременно с этими препирательствами, ряд более здравомыслящих чешских политиков, в том числе и президент страны Милош Земан и министр юстиции Мария Бенешова, заявили, что в обстоятельствах взрывов во Врбетице еще только предстоит разобраться и вина России не очевидна.

Комментируя происходящее, политолог Дмитрий Евстафьев заявил в эфире радио Sputnik, что сама история с хранением на чешских складах оружия и боеприпасов иностранных частных компаний вызывает множество вопросов.

«В современной Восточной Европе иметь место могло все. Вся эта история вокруг взрывов на оружейных складах показывает, что нет такого идиотизма, который восточноевропейские элиты не могли бы совершить при определенных условиях, — отмечает эксперт. — И они уже выстрелили себе в ногу, засветив многомиллиардную систему торговли вооружением бывшего Варшавского договора. Почему бы теперь и еще какие-то вещи не засветить ‒ снявши голову, по волосам не плачут».

Теперь же, добавил Евстафьев, оппозиция усугубляет ситуацию, распространяя в адрес вице-премьера Гамачека дополнительные обвинения и дискредитируя тем самым всех чешских политиков. Оппозиционеры должны были бы понимать, что, обвиняя вице-премьера, они все чешское государство и всех политиков выставляют мелкими глупыми жуликами, готовыми шантажировать великое государство, обладающее к тому же ядерным оружием.

«Речь идет уже не о потере лица, а о полной дискредитации чешского политического класса», — подчеркнул политолог.

Напомним, в апреле 2021 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что к ЧП 2014 года на военных складах во Врбетице причастны российские спецслужбы. Москва эти обвинения с возмущением отвергла, после чего Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия ответила на это высылкой 20 сотрудников чешского посольства.

В МИД Чехии этот шаг Москвы назвали чрезмерным и потребовали вернуть чешских дипломатов, а после отказа России, Прага заявила, что Чехию до конца мая должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства.

При этом в первых числах мая в Чехии заявили, что могут закрыть возбужденное ранее уголовное дело о взрывах на оружейных складах во Врбетице.