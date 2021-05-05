Украинские радикалы готовы заплатить за информацию о Басте

Украинские националисты объявили вознаграждение за информацию о местонахождении популярного рэпера Басты после его визита в столицу страны.

Украинские националисты объявили вознаграждение за информацию о местонахождении популярного рэпера Басты после его визита в столицу страны.

В сети Интернет опубликовали видеозапись, на которой Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, выходит из ресторана. К нему тут же подходит мужчина и начинает обвинять рэпера в выступлении на Крымском полуострове.

"Хотим напомнить вам, что Крым украинский. Крым украинский, я сказал, понял?" — кричал мужчина.

Бывший руководитель одесского отделения "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Сергей Стерненко написал в соцсети, что за информацию о перемещениях российского артиста "неравнодушные граждане" готовы заплатить примерно тысячу долларов.

Ранее на Украине обнародовали черный список деятелей культуры, которые якобы создают угрозу национальной безопасности страны. В число таких персон попали российские артисты, выступавшие в Крыму: Иосиф Кобзон, Юлия Чичерина, Александр Розенбаум и многие другие.