Кандидат в депутаты Госдумы Юлия Волкова призналась в любви к США

Экс-солистка группы «Тату», решившая участвовать в праймериз от «Единой России», несколько лет назад заявила, что не является патриотом своей родины.

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова, которая решила выдвигаться в Госдуму от «Единой России» в 2021 году, ранее публично заявляла, что не является патриотом. В Сети обнародовали запись эфира украинского шоу «Детектор лжи» от 2014 года, на котором Волкова признается в любви к США.

Намерение певицы участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты ГД вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей принялись активно припоминать Волковой провокационные ролики в ее бытность солисткой популярной в 2000-е годы музыкальной группы.

На этот раз в Сети обнародовали часть ток-шоу «Детектор лжи» от 2014 года, где один из вопросов коснулся темы патриотизма.

«Мое ощущение жизни и мира — это не Россия и не Москва. Я не патриот своей родины, признаюсь честно. Я очень люблю Америку и все, что там происходит», — заявила российская певица.

Впрочем, через какое-то время после участия в программе Волкова пояснила, что ее мысль «подали очень некорректно», а сами слова были «вырезаны из контекста».

«Для меня термин “патриотизм” не имеет значения, я его не воспринимаю, но при этом я очень люблю свою страну, ее традиции, язык. Не важно, где я живу, главное — любить свою родину. За меня говорят мои поступки: я представляла Россию на “Евровидении”, ездила на гастроли под флагом моей страны, выступала и презентовала свою страну на открытии Олимпиады в Сочи, поддерживала наших боксеров в турах, выступала в Русском доме на ЧМ по футболу в Бразилии, — это главное», — сказала Волкова в интервью SUPER.

Ранее Юлия Волкова опубликовала на странице в Instagram фотографию, сделанную в общественной приемной «Единой России» в Иваново. «Мои хорошие, я сделала первый шаг», — написала экс-солистка «Тату». Кроме того, певица поделилась историями, в которых заполняла партийную документацию.