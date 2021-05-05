Законы для защиты прав ветеранов и инвалидов обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"

Эфир на тему "Новые законы для защиты прав инвалидов и ветеранов" состоится в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" в 16:30 5 мая.

Эфир на тему "Новые законы для защиты прав инвалидов и ветеранов" состоится в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" в 16:30 5 мая.

Законодательство России по части, которая касается выплат новых льгот и социальных пособий, часто обновляется. К примеру, перед майскими праздниками президент РФ Владимир Путин согласовал закон о выделении социальных льгот для членов семей военнослужащих, погибших при боевых действиях, но не получивших статус ветерана.

Также обсуждаются инициативы по тарифному регулированию. Они подразумевают повышение тарифов для граждан с высоким доходом и выделение субсидий для тех, кто находится в противоположной ситуации.

Начиная с 1 апреля в РФ отменили ряд льгот, которые действовали из-за ситуации с коронавирусом. К примеру, граждане старше 65 лет больше не могут оформить больничный лист находясь на самоизоляции, передает Федеральное агентство новостей.

Новые инициативы отечественных законодателей обсудят в ходе эфира, который состоится в пресс-центре Медиагруппы "Патриот". Спикером выступит депутат Государственной думы от партии Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко.