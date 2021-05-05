Сидни Кросби вышел на единоличное 34-е место по очкам в истории НХЛ

Капитан клуба "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби поднялся на единоличное 34-е место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капитан клуба "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби поднялся на единоличное 34-е место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Канадский форвард Сидни Кросби набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Питтсбургом" и "Филадельфией Флайерз". Встреча завершилась победой гостей со счетом 7:3. Капитан "Питтсбурга" обогнал 35-летнего российского нападающего Александра Овечкина по количеству набранных в НХЛ очков. Кросби, в активе которого 485 голов и 838 результативных передач, вышел на единоличное 34-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Стоит отметить, что Овечкин пропустил четыре матча НХЛ из-за травмы нижней части тела. В последней игре с "Рейнджерс" капитан "Вашингтона" провел на льду 39 секунд, после чего ушел в раздевалку.