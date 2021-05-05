После слов Путина жители Донбасса сами обозначили красные линии для Украины

Вектор развития Донбасса уже давно и четко определен жителями региона – они не видят себя в составе Украины и ассоциируют свое будущее исключительно с Россией.

Вектор развития Донбасса уже давно и четко определен жителями региона – они не видят себя в составе Украины и ассоциируют свое будущее исключительно с Россией.

Такое мнение на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» высказал эксперт Центра консервативной политики, публицист Игорь Кимаковский.

В пресс-конференции по теме «Донбасс и Украина – почему «минский формат» нужен Украине» гости мероприятия обсудили проблемы, которые возникают при попытке наладить взаимодействие между Киевом и руководством Луганской и Донецкой народных республик.

По словам Игоря Кимаковского, давно определенный вектор развития Донбасса идет вразрез с тем, какое будущее региону готовит Украина.

«Недавно (президент России) Владимир Владимирович Путин говорил о неких красных линиях. Так вот, на Донбассе они давным-давно проведены. Регион четко показал вектор своего развития», — напомнил эксперт.

После того, обстрелы мирных городов ЛНР и ДНР со стороны вооруженных сил Украины окончательно отделили Донбасс от Киева, и жители народных республик не представляют своего будущего в составе Украины.

«Жители Донбасса ассоциируют себя только с Россией. Такому количеству флагов, которое есть в Донбассе может позавидовать любой российский город», — заключил Игорь Кимаковский.

Напомним, жители Луганской и Донецкой областей Украины провели референдум по вопросу провозглашения независимых от Киева Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года, после того, как в столице произошел государственный переворот.

Однако новые власти, возглавившие Украину после переворота, отказались признать право жителей Донбасса на самоопределение и решили силой восстановить контроль над регионом. В результате Киев развязал на юго-востоке страны там вооруженный конфликт, в ходе которого, по данным ООН, погибли более 13 тысяч человек.

Начиная с 2019 года Россия предоставляет всем желающим жителям Луганской и Донецкой народных республик российское гражданство. Как заявил летом 2019 года президент РФ Владимир Путин, это решение было принято Москвой исключительно из гуманитарных соображений.