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12:56   5 Мая 2021
Ближнее зарубежье

После слов Путина жители Донбасса сами обозначили красные линии для Украины

После слов Путина жители Донбасса сами обозначили красные линии для Украины

Вектор развития Донбасса уже давно и четко определен жителями региона – они не видят себя в составе Украины и ассоциируют свое будущее исключительно с Россией.

Такое мнение на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» высказал эксперт Центра консервативной политики, публицист Игорь Кимаковский.

В пресс-конференции по теме «Донбасс и Украина – почему «минский формат» нужен Украине» гости мероприятия обсудили проблемы, которые возникают при попытке наладить взаимодействие между Киевом и руководством Луганской и Донецкой народных республик.

По словам Игоря Кимаковского, давно определенный вектор развития Донбасса идет вразрез с тем, какое будущее региону готовит Украина.

«Недавно (президент России) Владимир Владимирович Путин говорил о неких красных линиях. Так вот, на Донбассе они давным-давно проведены. Регион четко показал вектор своего развития», — напомнил эксперт.

После того, обстрелы мирных городов ЛНР и ДНР со стороны вооруженных сил Украины окончательно отделили Донбасс от Киева, и жители народных республик не представляют своего будущего в составе Украины.

«Жители Донбасса ассоциируют себя только с Россией. Такому количеству флагов, которое есть в Донбассе может позавидовать любой российский город», — заключил Игорь Кимаковский.

После слов Путина жители Донбасса сами обозначили красные линии для Украины

Напомним, жители Луганской и Донецкой областей Украины провели референдум по вопросу провозглашения независимых от Киева Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года, после того, как в столице произошел государственный переворот.

Однако новые власти, возглавившие Украину после переворота, отказались признать право жителей Донбасса на самоопределение и решили силой восстановить контроль над регионом. В результате Киев развязал на юго-востоке страны там вооруженный конфликт, в ходе которого, по данным ООН, погибли более 13 тысяч человек.

Начиная с 2019 года Россия предоставляет всем желающим жителям Луганской и Донецкой народных республик российское гражданство. Как заявил летом 2019 года президент РФ Владимир Путин, это решение было принято Москвой исключительно из гуманитарных соображений.

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