Актер Сигал подарил Мадуро японский меч во время визита в Венесуэлу

Американский актер, кинопродюсер, сценарист и кинорежиссер Стивен Сигал нанес визит президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом сообщили местные СМИ.

Американский актер, кинопродюсер, сценарист и кинорежиссер Стивен Сигал нанес визит президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом сообщили местные СМИ.

Актер подарил главе государства японский меч. На записи видно, что Сигал достал подарок из ножен, которые находились в красивом чехле, и передал его политику. Президент Венесуэлы сделал несколько ловких пасов оружием, после чего пожал Сигалу руку.

Ранее Николас Мадуро сообщил о мере, которая должна помочь правительству в условиях гиперинфляции. Государство будет использовать национальную криптовалюту petromoneda для выплаты социальных пособий гражданам. Стоит отметить, что виртуальную валюту Венесуэлы используют параллельно с традиционным боливаром.