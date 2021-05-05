Путин: Криптографы внесли огромный вклад в достижение Великой Победы

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов криптографической службы РФ и напомнил о вкладе в победу в ВОВ, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов криптографической службы РФ и напомнил о вкладе в победу в ВОВ, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Шифровальщики отмечают 5 мая столетие после постановления Правительства РСФСР о формировании Специального отдела при ВЧК. Событие традиционно считается точкой отсчета создания криптографической службы в СССР и современной России. Путин в поздравительном обращении напомнил, что название структуры неоднократно менялось, но незыблемым остался высокий профессионализм сотрудников.

"Особо отмечу огромный вклад, который внесли криптографы в достижение Великой Победы", — заметил президент России.

Благодаря компетентности, ответственности и мужеству шифровальщиков была налажена надежная, зашифрованная связь в ходе переломных сражений Великой Отечественной войны. Нынешнее поколение шифровальщиков трудится с полной самоотдачей в условиях современных угроз и обеспечивает безопасность РФ, подчеркнул Путин.