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12:06   5 Мая 2021
Экономика

Популярность газа из США у немецких экологов обсудят в Медиагруппе "Патриот"

Популярность газа из США у немецких экологов обсудят в Медиагруппе "Патриот"

На площадке медиахолдинга "Патриот" 5 мая пройдет эфир на тему "Почему немецкие экологи критикуют российский газ и хвалят американский".

Обсуждение начнется в 15:00 по московскому времени, пишет Федеральное агентство новостей. Ученые, журналисты и политики расскажут, почему экологи из DUH и NABU продолжают вести войну против российского проекта "Северный поток — 2".

Специалисты из крупнейшей в ФРГ организации NABU подали иск в административный суд Гамбурга. Они уверены, что прокладка "СП-2" вредит экологии Балтийского моря. При этом СПГ из США или норвежские газопроводы, по их мнению, не наносят ущерба Балтике.

Строительство МГП "Северный поток — 2" в ИЭЗ Германии ранее блокировали из-за аналогичного иска другой экологической компании — Deutsche Umwelthilfe (DUH). Обе организации оспаривают решение BSH, отклонившего весной текущего года протест против укладки труб газопровода.

Прямой эфир будет доступен по этой ссылке. Запись предыдущих трансляций можно найти здесь.

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#газ #северный поток 2 #экологи #медиагруппа патриот

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