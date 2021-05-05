Врачи зафиксировали первый случай смерти после прививки вакциной AstraZeneca в Канаде

Специалисты в канадской провинции Альберта подтвердили первый смертельный случай, связанный с вакцинацией препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Специалисты в канадской провинции Альберта подтвердили первый смертельный случай, связанный с вакцинацией препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Главный врач провинции рассказал, что скончалась 54-летняя женщина. Он подчеркнул, что медики до сих пор считают вакцину безопасной, потому что осложнения после введения этого препарата очень маловероятны.

Еще один летальный исход, возможно имеющий отношение к вакцине AstraZeneca, зафиксировали в провинции Квебек. Человек скончался в результате образование тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови после вакцинирования.