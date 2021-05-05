Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:05   5 Мая 2021
Происшествия

Врачи зафиксировали первый случай смерти после прививки вакциной AstraZeneca в Канаде

Врачи зафиксировали первый случай смерти после прививки вакциной AstraZeneca в Канаде

Специалисты в канадской провинции Альберта подтвердили первый смертельный случай, связанный с вакцинацией препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Главный врач провинции рассказал, что скончалась 54-летняя женщина. Он подчеркнул, что медики до сих пор считают вакцину безопасной, потому что осложнения после введения этого препарата очень маловероятны.

Еще один летальный исход, возможно имеющий отношение к вакцине AstraZeneca, зафиксировали в провинции Квебек. Человек скончался в результате образование тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови после вакцинирования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#смерть #вакцина #astrazeneca

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров