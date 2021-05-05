Авиация ВКС РФ совершила пролет над Москвой в рамках репетиции парада Победы

Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ совершили пролет над российской столицей в рамках авиационной репетиции парада Победы.

Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ совершили пролет над российской столицей в рамках авиационной репетиции парада Победы.

Над Красной площадью парадным строем прошли 76 летательных аппаратов, передает РИА Новости. Первыми пролет осуществили три тяжелых вертолета Ми-26, за ними проследовали пятерки винтокрылых машин Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ка-52 и Ми-28.

Следом в небе появились три военно-транспортных самолета Ил-76, имитирующие дозаправку в воздухе Ил-78 и Ту-95МС — Ил-78 и Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С и в заключении — четверки истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Отмечается, что в воздушной части парада впервые демонстрируется группа из "стратега" Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой выполняются на высоте от 180 до 550 метров, на скорости от 200 до 550 км/ч.