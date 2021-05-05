11:41 5 Мая 2021Экономика
Стало известно, когда российские семьи получат "школьные" выплаты
В Правительстве Российской Федерации обозначили сроки проведения "школьных" выплат семьям страны.
В Правительстве Российской Федерации обозначили сроки проведения "школьных" выплат семьям страны.
Речь идет о сумме в размере 10 тысяч рублей. Перечисления должны быть осуществлены до 17 августа текущего года, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение кабмина.
В послании парламенту 21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин предложил организовать денежные выплаты семьям страны, которые воспитывают школьников и будущих первоклассников. Соответствующие поручения по реализации послания российского лидера дал глава кабмина Михаил Мишустин.