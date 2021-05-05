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11:41   5 Мая 2021
Экономика

Стало известно, когда российские семьи получат "школьные" выплаты

Стало известно, когда российские семьи получат "школьные" выплаты

В Правительстве Российской Федерации обозначили сроки проведения "школьных" выплат семьям страны.

Речь идет о сумме в размере 10 тысяч рублей. Перечисления должны быть осуществлены до 17 августа текущего года, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение кабмина.

В послании парламенту 21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин предложил организовать денежные выплаты семьям страны, которые воспитывают школьников и будущих первоклассников. Соответствующие поручения по реализации послания российского лидера дал глава кабмина Михаил Мишустин.

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#путин #школьники #выплаты #кабмин #мишустин

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