Стало известно, когда российские семьи получат "школьные" выплаты

В Правительстве Российской Федерации обозначили сроки проведения "школьных" выплат семьям страны.

В Правительстве Российской Федерации обозначили сроки проведения "школьных" выплат семьям страны.

Речь идет о сумме в размере 10 тысяч рублей. Перечисления должны быть осуществлены до 17 августа текущего года, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение кабмина.

В послании парламенту 21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин предложил организовать денежные выплаты семьям страны, которые воспитывают школьников и будущих первоклассников. Соответствующие поручения по реализации послания российского лидера дал глава кабмина Михаил Мишустин.