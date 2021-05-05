Грудинин отдал детский спорт в Совхозе им.Ленина на откуп подельникам

Друзья олигарха зарабатывают на официально бесплатных секциях художественной и спортивной гимнастики.

Затеянным Павлом Грудининым «капитальный ремонт» поселкового Дворца культуры оказался лишь очередной ширмой для неблаговидных дел миллиардера. В то время как дети Совхоза вынуждены заниматься на разных площадках, протеже «красного барина» устроили в стенах ДК настоящий бизнес и зарабатывают на официально бесплатной секции художественной и спортивной гимнастики.

Пару дней назад в социальных сетях появилось объявление о наборе в новую спортивную секцию. Жителей подмосковного поселка приглашают привести своих детей заниматься на площадку Оздоровительного центра, того самого центра во главе которого стоит одна из главных подельниц Павла Грудинина – Анастасия Кудряшова. По словам директора ДК Николая Жукова, эта женщина более 11 раз «нападала» на муниципальный центр культуры, даже выносила имущество Центра культуры из вестибюля здания.

Сейчас около ДК затеяли капремонт. По воле «красного барина» все здание огородили бетонным забором с проволокой. Жители совхоза уже назвали новую конструкцию концлагерем. Пока Павел Грудинин запрещает педагогам ДК проводить занятия (на днях его ЧОП даже выставил под ливень пенсионерок клуба «Золотая осень», пришедших на согласованное мероприятие), помощники олигарха вовсю ищут новые способы заработать денег.

Местная жительница Татьяна рассказала нам, что занятия художественной гимнастикой в «Оздоровительном центре» оказались платными.

«Занятие стоит тысячу рублей, если у вас, соответственно, нет карты. Если у вас есть карта, то занятия можно купить в формате блока по пятьсот рублей. Занятия проходят в ДК, в соседнем здании рядом с “ЛюбиФитнес”. В 10 метрах буквально находится соседнее здание», – объяснил Татьяне один из администраторов «ЛюбиФитнес» в телефонном разговоре.

Однако платить за спорт в Совхозе местным жителям не привыкать. Так, приходится платить за посещение обещанного им народного бассейна, ведь спортивный объект, построенный на деньги ЗАО «Совхоз имени Ленина», непонятным способ ушел в зону влияния «ЛюбиФитнес». Хотя телеграм-канал «клубничное ранчо» ранее уже писал, что Павел Грудинин изначально планировал сдать в аренду новый бассейн. Все карты сходятся, ведь на этой самой стройке «красный барин» смог заработать более миллиарда рублей, обманув жителей поселка. Но они это терпеть больше не намерены. На прошлой неделе они объявили о создании совета поселка. Новый орган не позволит Павлу Грудинину творить беззаконие в Совхозе имени Ленина.