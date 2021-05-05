ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят празднование победы над фашизмом на Украине

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут конференцию на тему "Когда Украина празднует победу над фашизмом?". Мероприятие состоится 5 мая в 14:00.

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут конференцию на тему "Когда Украина празднует победу над фашизмом?". Мероприятие состоится 5 мая в 14:00.

Украина на протяжении долгого времени смотрит на своих западных покровителей и отмечает День памяти и примирения 8 мая. Дата была установлена депутатами Рады в рамках проекта по декоммунизации страны.

Автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот, журналист Игорь Петрашевич и другие специалисты расскажут участникам эфира, как западные представители пытаются переформатировать граждан Украины, пишет ФАН.

Посмотреть трансляцию можно по указанной ссылке. Все видеоматериалы находятся здесь.

Как стало известно ранее, политолог Андрей Ницой заявил о влиянии декоммунизации на уровень жизни украинцев.