Sina: малайзийские истребители осуществили мечту России на учениях с США

Над американским авианосцем «Теодор Рузвельт» пролетели истребители Су-30МКМ, которые являются модернизированным экспортным вариантом российского Су-30.

Пролетев над американским авианосцем «Теодор Рузвельт», истребители Су-30МКМ малайзийских ВВС фактически исполнили желание России. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sina.

Аналитики напомнили, что 8 апреля авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт» начал совместные учения в Южно-Китайском море со странами — участницами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, включая Малайзию. Во время маневров малайзийские истребители Су-30МКМ пролетели над американским эсминцем.

В Sina объяснили, что военный самолет Су-30МКМ относится к семейству российских истребителей Су-30. Буквы «М» и «К» обозначают модернизацию и экспорт соответственно. В этой связи Су-30МК представляет собой модернизированный экспортный вариант Су-30. Последняя же буква обозначает страну-импортера: в данном случае — Малайзию.

Малайзия заказала у России военный самолет Су-30МКМ еще в 2003 году. В настоящее время последний является одним из мощнейших многоцелевых истребителей большой грузоподъемности в Юго-Восточной Азии.

«Истребитель Су-30МКМ в Малайзии может использовать полный комплект российских ракет классов "воздух-воздух", "воздух-поверхность", бомб с лазерным наведением, противокорабельных ракет и другого управляемого вооружения», — утверждают эксперты Sina.

Полет Су-30МКМ в ходе совместных учений — серьезный политический вопрос, констатировали китайские аналитики. Ведь над американским эсминцем пролетели истребители российского производства.

«Политические последствия этого можно себе представить», — отмечают журналисты Sina.

Так, продолжили авторы публикации, Малайзия фактически осуществила мечту России.