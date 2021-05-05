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11:29   5 Мая 2021
Политика

Австрийские читатели осудили Евросоюз за политику в отношении РФ

Австрийские читатели осудили Евросоюз за политику в отношении РФ

Читатели австрийской газеты Der Standart в комментариях под материалом об ответе Москвы на санкции Брюсселя раскритиковали политику Евросоюза по отношению к России.

Пользователи Сети подключились к обсуждению вопроса о взаимосвязях ЕС и РФ. Читатели посчитали, что Евросоюз предвзято относится к России, годами портит отношения и удивляется закономерной ответной реакции.

"Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует", — написал coolio12310

"То, что Россия не будет терпеть санкции, оскорбления и эмбарго со стороны верных США стран, вполне понятно", — заявил ustario1.

Комментаторы подчеркнули, что Евросоюзу следует обратить внимание на собственный внешнеполитический курс, а не накладывать санкции на государство, которое не раз заявляло о готовности решать все спорные вопросы в ходе открытого диалога.

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#россия #евросоюз #австрия #комментарии

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