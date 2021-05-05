Новый антирекорд смертности из-за COVID-19 зафиксировали в Индии

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии за сутки выявило 382 315 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировано 20 665 148 заболевших COVID-19.

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии за сутки выявило 382 315 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировано 20 665 148 заболевших COVID-19.

За прошедшие 24 часа число летальных исходов возросло до 3780, достигнув показателя в 226 188. Отмеченный за сутки рост числа смертельных случаев — это новый антирекорд в Индии. Предыдущий датирован 2 мая. С 22 апреля в Индии ежедневно выявляют более 300 тыс. случаев коронавируса.

Число выздоровевших также растет. По последним данным, от коронавируса избавились 16 951 731 человек. В Индии активно идет реализация прививочной кампании против COVID-19. Вакцину получили 160 494 188 человек. Только за последние сутки привиты 1 484 989 местных жителей. Россия направила в Индию самолеты с медицинской помощью. говорится в публикации на сайте 360 tv.ru. В эту страну доставили партию вакцины от коронавируса "Спутник V".