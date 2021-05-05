Стала известна официальная причина смерти принца Филиппа

Лечащий врач принца Филиппа сэр Хью Томас обнародовал официальную причину смерти 99-летнего супруга королевы Елизаветы II.

Лечащий врач принца Филиппа сэр Хью Томас обнародовал официальную причину смерти 99-летнего супруга королевы Елизаветы II.

Сэр Хью Томас занимался лечением принца Филиппа несколько лет подряд. Он является главой медицинского дома монархов и следит за их здоровьем с 2014 года. Доктор заявил, что герцог Эдинбургский скончался от старости. Термин "старость" он употребляет, когда умершему больше 80 лет.

Принц Филипп был серьезно болен и в этом году пережил операцию на сердце, сообщают зарубежные СМИ. Супруг королевы Елизаветы II, который много лет был ее поддержкой, скончался у себя дома 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.